Experts apunten que el 10% de les demències es poden tractar i revertir

Al votant del 10% del total de demències són tractables i reversibles, ja que poden ser degudes a factors com un dèficit de vitamina B o al consum de tòxics, entre d'altres, segons experts en psicogeriatria que va participar ahir en una jornada a Martorell. Es tracta de les anomenades demències secundàries, que són aquelles de les quals es coneix la causa que les desencadena, a diferència de les primàries, com és el cas de l'Alzheimer, i l'evolució de la qual és molt més ràpida.



La clau, la detecció precoç

Les demències secundàries es poden deure a trastorns metabòlics, com alteracions en els nivells de calci, a malalties endocrines o al consum de fàrmacs o alcohol. Els experts van assenyalar que la detecció precoç és molt important per facilitar un tractament que pugui revertir la demència secundària, juntament amb les proves diagnòstiques adequades. Un dels trets que poden alertar per a la detecció és que l'evolució de la deterioració cognitiva és molt ràpida, en qüestió de mesos.