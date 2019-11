Iceta: "Els nacionalismes tendeixen a usar la llengua com a factor d'enfrontament"

El primer secretari de PSC, Miquel Iceta, ha defensat aquest diumenge la nova proposta socialista sobre el pacte lingüístic a Catalunya i ha denunciat que els nacionalismes "tendeixen intentar utilitzar la llengua com a factor d'enfrontament" .

En una entrevista amb RAC1, Iceta ha defensat la proposta de PSC relativa a la immersió lingüística a les escoles. "On calgui més castellà el posarem, on faci falta més català el posarem i l'anglès a tot arreu", ha explicat.

Segons l'esborrany de la ponència que es debatrà al desembre en el pròxim congrés de PSC, el pacte lingüístic a Catalunya "s'ha trencat per la instrumentalització que n'han fet els nacionalismes de la llengua", reflexió que avui ha corroborat el dirigent de el PSC en afirmar que "part de l'independentisme ha instrumentalitzat el català".

Ha reivindicat com un èxit de l'esquerra el model d'immersió lingüística i ha lamentat que a Catalunya "massa sovint els debats polítics es plantegen en termes gairebé teològics, dogmàtics i no pràctics".

"L'objectiu -ha resumit Iceta- és el ple domini de dues llengües, no és la immersió".

Advertència a ERC: "Si un vol diàleg, és absurd que el condicioni al format"



Iceta també ha considerat "absurd" que ERC condicioni el diàleg al format. S'ha referit d'aquesta manera a una de les condicions que els republicans posen per a la investidura de Pedro Sánchez, que hi hagi una taula de negociació entre governs per resoldre el conflicte polític. El líder dels socialistes catalans també ha qüestionat que el president de la Generalitat, Quim Torra, sigui la persona més adequada per "trencar el gel" de les negociacions i ha apuntat que el president d'ERC, Oriol Junqueras, s'inclina per no bloquejar un govern de coalició entre PSOE i Unides Podem.

Una altra de les condicions d'ERC és que no es posin condicions a la negociació. Sobre aquesta qüestió, Iceta accepta que es pugui parlar de tot però també avisa que el debat sobre l'autodeterminació s'acaba "molt ràpid" perquè la resposta és 'no'. Davant d'aquesta situació, Iceta ha preguntat a ERC si "en benefici d'un objectiu renunciarà als avenços possibles que millorarien la qualitat de vida dels catalans i les perspectives del país".

Descarta ser ministre



Iceta ha tornat a descartar que pugui ser ara ministre del futur govern espanyol perquè creu que, en aquests moments, el seu lloc està en liderar el PSC i ser el cap de llista pera a les pròximes eleccions al Parlament. En aquest sentit, ha afegit que el partit ha fet un "esforç molt gran" per promoure la seva candidatura a la presidència de la Generalitat.