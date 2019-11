Torra i Aragonès insisteixen en la necessitat d'aprovar els pressupostos

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, van reclamar ahir la necessitat de disposar d'uns pressupostos per al 202 durant la inauguració de l'estació de la línia 10 de metro, a la Ciutat de la Justícia. Torra va explicar que «és absolutament imprescindible tenir pressupostos l'any que ve perdisposar d'uns comptes públics que permetin més transport públic però també millor educació i sanitat». «No són els nostres pressupostos, no són de ningú, sinó de tothom», va indicar.

Torra també va carregar, però, contra el Govern espanyol i el que considera una manca d'inversió en infraestructures. Va dir que «només s'ha executat el 14% del pla de Rodalies i només un 12,1% del pla d'urgències», asseverant que, en canvi, la Generalitat ha construït des del 2011 més de 30 quilòmetres de vies.



Suport necessari dels Comuns

Les negociacions entre el Govern i els comuns avancen, però encara no hi ha res tancat. El vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, va incidir en les argumentacions del president Torra. Aragonès espera que les negociacions amb els comuns sobre els pressupostos de la Generalitat «fructifiquin» les properes setmanes perquè «Catalunya necessita un pressupost, no pas la Generalitat o el conseller per tal de poder desenvolupar polítiques socials».

Per això, Aragonès espera que les reformes de l'IRPF, l'impost de successions o la fiscalitat verda rebin el suport dels partits que ja van votar-hi favorablement en el debat de política general del Parlament, que va incloure també el PSC i JxCat, fent referència als comuns.

A més a més, Aragonès creu que el pressupost català no s'ha de subordinar a altres negociacions com les del pressupost de l'Ajuntament de Barcelona o la investidura a Espanya.

Els comuns s'han convertit en el soci potencial del Govern de la Generalitat perquè el PSC i la CUP es van autodescartar des del principi. El PSC es manté, per ara, també al marge de totes les converses.