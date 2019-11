Augmenten les detencions per violència masclista a Catalunya

Les detencions per violència de gènere han augmentat un 2,6% respecte al 2018, segons dades dels Mossos d'Esquadra fins a l'octubre. En total han arrestat 4.538 homes, 113 més que fa un any. A més, 19 dels detinguts són menors d'edat, sis menys que el 2018. La franja d'edat amb més arrestats està entre els 21 i els 50 anys, especialment entre els 31 i els 40, unes edats que coincideixen amb les de les víctimes de violència de gènere que més denuncien. A més, creixen els delictes d'homicidi en grau de temptativa i els abusos sexuals denunciats en el marc de la parella. Vuit dones han mort aquest any per violència de gènere, una d'elles menor d'edat, deixant 11 fills orfes.

La cap del Grup Central d'Atenció a la Víctima dels Mossos d'Esquadra, Andre Garcia, ha remarcat que aquest augment de les detencions és "prou significatiu" perquè "qualsevol dona ha de ser protegida després d'una denúncia, i la detenció és un element més, tot i que no l'únic, per tal de protegir-les".

Els Mossos d'Esquadra han instruït fins a l'octubre 11.103 denúncies en l'àmbit de la violència de gènere, una xifra semblant a la de l'any passat (un 1,5% més). Enguany s'han denunciat 19.868 fets delictius recollits, perquè en una denúncia es pot recollir més d'un fet.

El delicte d'homicidi en grau de temptativa ha pujat un 43,8%, de 16 denunciats el 2018 a 23. També han augmentat un 42,9% els abusos sexuals denunciats, de 28 a 40.

Garcia ha apuntat que l'augment de denúncies per abusos sexuals és positiu perquè "visualitza la violència sexual en l'àmbit de la parella com una forma més de control, sotmetiment a la dona i masclisme". Garcia ha remarcat que al llarg dels anys, algunes dones han "normalitzat, minimitzat o silenciat" algunes conductes o comportaments sexuals. Des del 2016, els Mossos pregunten a les víctimes de violència de gènere si al llarg de la relació també han patit abusos o agressions sexuals.

Per contra, s'ha produït un descens de les víctimes menors d'edat ateses pels Mossos, un 12,1% respecte al 2018 (96 víctimes menys). La franja d'edat de víctimes adolescents quemés denuncien és la situada entre els 15 i els 17 anys (2,5% del total).

Aquest any han mort vuit dones per violència masclista en l'àmbit de la parella, una més que l'any passat en aquesta època. Set víctimes eren majors d'edat i una tenia 17 anys. La franja d'edat amb més és la de 41 a 50 anys. Sis tenien una relació sentimental amb l'autor i convivien amb ell. Dues dones ja havien interposat una denúncia prèvia i una d'elles tenia vigent una mesura judicial de protecció. Les sis dones mortes tenien 11 fills que han quedat orfes, dels quals 8 eren menors d'edat. Pel que fa als agressors, en set casos van ser detinguts, mentre que l'altre es va suïcidar.

Cal denunciar la violència psicològica

La violència psicològica (amenaces, coaccions, vexacions, assetjament i tracte degradant) representa un 52,4% del total de denúncies; la violència física suposa un 40,6%; la ciberviolència, un 3,7%, i la sexual un 3,3%. El delicte per si sol més denunciat és el de maltractaments en l'àmbit de la llar, que representa el 38,8% de tots els fets delictius.

Garcia ha reconegut que la violència psicològica és més difícil de demostrar, però ha animat les víctimes a denunciar. Ha explicat que hi ha maneres de provar-la, com ara amb informes d'un psicòleg o testimonis. "És molt més difícil però no impossible, i s'ha de denunciar perquè no és menys greu que una lesió que sigui visible", ha apuntat.

Els Grups d'Atenció a la Víctima dels Mossos realitzen un seguiment de 17.080 casos, dels quals 11.590 són víctimes amb mesura judicial de protecció concedida i en vigor. En aquest grup hi ha les víctimes de violència de gènere, domèstica, abusos o agressions sexuals, mutilació genital femenina i matrimonis forçats. Els grups realitzen 10.983 seguiments, dels quals 7.980 són a víctimes que tenen una mesura judicial de protecció en vigor, un 8% més que l'any passat.

La franja d'edat amb més víctimes és la dels 21 als 50 anys, especialment entre els 31 i els 40. Aquest any, el 5,8% de les dones ateses pels Mossos són menors d'edat i la franja on se'n concentren més és la dels 17 anys.

El nombre de sol·licituds d'ordre de protecció recollides pels Mossos ha estat de 7.870, amb un augment lleu d'un 1,4%. Actualment els Mossos realitzen 100 proteccions policials: 11 de risc molt alt, 13 de risc alt i 76 de risc mitjà.