Augmenten més del 40% els abusos sexuals i les temptatives d'homicidi a dones

Imatge d'arxiu d'una concentració de protesta per la mort d'una dona a mans de la seva parella

Imatge d'arxiu d'una concentració de protesta per la mort d'una dona a mans de la seva parella

Vuit dones han estat assassinades a Catalunya el 2019 en casos de violència masclista, una xacra per la qual actualment estan sota protecció dels Mossos d'Esquadra un centenar de víctimes, en un any en què s'han disparat un 40% els abusos sexuals i les temptatives d'homicidi.

Coincidint amb el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, la policia catalana ha detallat a més que aquest any les detencions relacionades amb la violència de gènere han repuntat un 2,6% a Catalunya: s'ha arrestat 4.538 homes per agressions masclistes, 113 més que l'any passat, dels quals 19 són menors d'edat.

Els Mossos d'Esquadra tenen actualment sota protecció policial cent dones per casos de violència masclista: 11 de risc molt alt, 13 de risc alt i 76 de risc mitjà.



De les vuit víctimes mortals -una més que en el mateix període de l'any passat-, set eren dones majors d'edat -la majoria d'entre 41 i 50 anys- i una era una menor, de 17 anys.

Sis de les víctimes mortals mantenien una relació sentimental amb l'autor i convivien amb ell, mentre dos havien interposat una denúncia prèvia i una d'elles tenia vigent una mesura judicial de protecció.

Dels vuit assassinats de dones aquest any a Catalunya, en set casos els autors dels crims masclistes han estat detinguts, mentre que un altre es va suïcidar.

Més denúncies

Durant el 2019, els Mossos d'Esquadra han instruït, fins a l'octubre passat, un total de 11.103 denúncies en l'àmbit de la violència masclista, un 1,5% més que l'any passat.

De totes les denúncies sobre violència masclista, s'han disparat un 43,8% les temptatives d'homicidi -han passat de 16 a 23- i un 42,9% els abusos sexuals -de 28 a 40-.

La violència psicològica, com amenaces, coaccions, vexacions, assetjament i tracte degradant, representa un 52,4% dels casos; la violència física, com lesions lleus i greus i temptatives d'homicidi, un 40,6%, la ciberviolencia vinculada a noves tecnologies i xarxes socials, un 3,7%; i la sexual un 3,3%.

En qualsevol cas, segons les dades dels Mossos d'Esquadra, el delicte que per si sol és més denunciat és el maltractament en l'àmbit domèstic, que representa el 38,8% de tots els casos.

Al llarg d'aquest any s'han reduït en un 12,1% les víctimes menors d'edat ateses pels Mossos, la qual cosa suposa un total de 96 víctimes menors menys que l'any passat.

D'elles, les que més denuncien són les que tenen entre 15 i 17 anys d'edat -que suposen el 2,5% del total de les víctimes-.

Grups d'atenció a la víctima

Els grups d'atenció a la víctima dels Mossos d'Esquadra realitzen actualment el seguiment de 17.070 casos, dels quals 11.590 són víctimes amb mesura judicial de protecció concedida i en vigor.

Dins d'aquest grup, segons els Mossos, es troben víctimes de violència de gènere i masclista, d'abusos o agressions sexuals, de mutilació genial femenina i matrimonis forçats.

Al llarg d'aquest any, els Mossos d'Esquadra han rebut 7.879 sol·licituds d'ordre de protecció a dones víctimes de violència masclista, fet que suposa un augment de l'1,4% respecte de l'any anterior.

Dels 4.538 detinguts a Catalunya pels Mossos d'Esquadra durant 2019 per casos de violència masclista, la majoria tenen entre 21 i 50 anys d'edat, i entre ells la franja d'edat que compta amb una major incidència és la d'entre 31 i 40 anys