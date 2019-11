Les bases d'ERC avalen condicionar la investidura a un acord per negociar

La militància d'ERC ha avalat condicionar la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez, a un acord per una taula de negociació, i el 94,6% dels afiliats han rebutjat fer-lo president si prèviament no hi ha un pacte per una mesa de negociació.

La consulta interna, que s'ha celebrat telemàticament aquest dilluns des de les nou del matí fins a les vuit del vespre, ha tingut una participació del 70% (5.953 vots) sobre un total de 8.500 persones amb dret a vot. La secretària general adjunta de la formació, Marta Vilalta, ha assegurat que ara toca als socialistes "moure fitxa" si "volen alguna cosa d'ERC". "La nostra posició és clara, ara Sánchez i el PSOE s'han de moure", ha sentenciat Vilalta, que ha afegit que els socialistes han d'escollir si volen "una taula per una solució democràtica o una investidura fallida".