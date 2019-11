Cinc ferits i trenta desallotjats en un incendi a Badalona

Un incendi en un edifici de pisos a Badalona va deixar cinc persones ferides per inhalació de fum, entre elles dos menors, i una trentena de desallotjats. El foc es va iniciar al primer pis de l'edifici, va cremar completament una planta i es va propagar a la segona. Els Bombers van rebre l'avís cap a les vuit del matí i l'incendi va ser donat per extingit poc després de dos quarts de nou. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació sobre les causes del foc i una de les hipòtesis és que es podria haver originat per una estufa. Els inquilins de sis dels pisos hauran de dormir al centre d'emergència social, mentre que la resta ho podran fer a casa seva.