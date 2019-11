S'enfronta a cinc anys i mig de presó per un gram de cocaïna i una navalla prohibida

Un veí de Reus a qui els Mossos d'Esquadra van enxampar amb sis paperines de cocaïna i amb una navalla prohibida s'enfronta a cinc anys i mig de presó. Els fets es remunten al 12 de març del 2016.

Segons l'escrit d'acusació del fiscal, uns agents que feien tasques de patrullatge preventiu contra el tràfic de drogues van interceptar un individu amb "actitud sospitosa" al carrer de Mas Pellicer de la capital del Baix Camp. Els mossos li van trobar poc més d'un gram de cocaïna repartida en mitja dotzena d'embolcalls, amb un valor estimat al mercat il·lícit de 72,61 euros.

A més, l'home, que no tenia antecedents, duia al damunt una navalla automàtica amb una fulla i un mànec de tretze centímetres cadascun, que està considerada una arma prohibida.

La fiscalia demana per a l'home una pena de tres anys i mig de presó i el pagament de 200 euros de multa per un suposat delicte de tràfic de drogues, i uns altres dos anys de presó per un suposat delicte de tinença il·lícita d'armes prohibides.

El cas arribarà a judici el 13 de desembre a la secció quarta de l'Audiència de Tarragona.