Torra veu Iceta «irresponsable» per afirmar que s'instrumentalitza la llengua catalana

El president de la Generalitat, Quim Torra, considera una «irresponsabilitat» que el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, afirmés en una entrevista a Rac 1 que part de l'independentisme ha instrumentalitzat el català. Iceta va defensar que cal «flexibilitzar» l'aplicació de la immersió lingüística i va afirmar que «els nacionalismes tendeixen a intentar utilitzar la llengua com a factor homogeneïtzador i, a vegades, d'enfrontament». En aquest sentit, va posar d'exemple el manifest del Grup Koiné. «És una irresponsabilitat tan grossa!», va replicar Torra a través del seu compte de Twitter. «On calgui més català, l'hi posarem; on calgui més castellà, l'hi posarem; i posarem més anglès a tot arreu. Quin problema hi ha?», va preguntar Iceta. Segons va assenyalar el líder dels socialistes catalans, en alguns entorns de l'àrea metropolitana hi falta català mentre que a altres zones de Catalunya «el castellà encara té marge de millora».