Aragonès admet contactes directes amb Pedro Sánchez

El vicepresident i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha admès que s'ha intercanviat missatges amb el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, com a dirigent d'ERC. En una entrevista a Rac 1, ha defensat que li correspon exercir les funcions com a dirigent d'un partit polític però que el diàleg entre presidents és "insubstituïble" i, en aquest sentit, ha criticat que Sánchez no agafi el telèfon al president de la Generalitat, Quim Torra, i li ha demanat que "reconegui la figura institucional del president de la Generalitat".

D'altra banda, Aragonès considera que la taula de negociació entre governs per resoldre el conflicte polític s'hauria de posar en marxa abans de la investidura i ha recordat que una de les condicions dels republicans és posar un calendari.