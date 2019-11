Crida per garantir la seguretat a Barcelona pel Mobile World Congress

El director general de la fundació Mobile World Capital Barcelona, Carlos Grau, va fer una crida a garantir la seguretat i la mobilitat a Barcelona per renovar el Mobile World Congress (MWC) més enllà del 2023, quan expira el contracte.

Grau va explicar que les negociacions per renovar el congrés de telefonia mòbil cinc anys més encara no han començat i va apuntar que «fer un bon Mobile 2020 serà molt important». «Si tenim sort amb el temps i no tenim cap tall ni cap vaga, ho tindríem tot».



Garantir la continuïtat

El director general de la fundació va indicar que «és d'hora» per començar a negociar la renovació del contracte de celebració del congrés de telefonia mòbil i va assegurar que s'estan creant les bases per a fer-ho quan toqui.

La fundació vinculada amb el congrés mundial del mòbil té un objectiu i un impacte «rellevant i gran» que porta a totes les institucions que formen part del patronat - Ministeri d'Economia i Empresa, Generalitat, Ajuntament de Barcelona, Fira de Barcelona i GSMA- a mostrar «complicitat total», fins i tot en els «moments difícils».

D'altra banda, Grau es va mostrar optimista amb el paper de l'Estat espanyol i Catalunya en la «cursa pel 5G».

El MWC, que se celebrarà del 24 al 27 de febrer de 2020 a Barcelona deixa un impacte econòmic de més de 470 milions d'euros a a la ciutat.