JxCat exigeix que Puigdemont sigui interlocutor en el diàleg

La portaveu i diputada electa de JxCat al Congrés, Laura Borràs, va explicar les condicions de la seva formació per avalar la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern. Una d'elles és que s'inclogui reconèixer el president de la Generalitat, Quim Torra, com a interlocutor però també l'expresident Carles Puigdemont, així com incloure la figura del relator internacional. Borràs va afegir que és imprescindible «reconèixer la presó i l'exili com a actors polítics en la negociació en la figura del vicepresident Oriol Junqueras i la figura de Carles Puigdemont».



Negociació sense condicions

Borràs va afegir que demanen una mesa de negociació sense condicions, en la qual la seva formació plantejarà el dret a l'autodeterminació de Catalunya i que l'Estat ha de reconèixer que s'abordarà un diàleg d'igual a igual. A més, JxCat també demana que qualsevol decisió ha d'acabar amb una votació perquè els catalans decideixin el seu futur. Va reflexionar que en aquest diàleg hi ha d'haver la figura del mediador internacional.