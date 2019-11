La militància dels comuns també avala l'acord amb Sánchez

La militància de Catalunya en Comú va avalar també en una votació el preacord d'Unides Podem amb el PSOE «per a un govern progressista». Segons va explicar el portaveu, Joan Mena, un 94,65% dels inscrits a Catalunya en Comú van donar llum verd al pacte que consultava sobre la possibilitat que En Comú Podem participi en un executiu progressista a l'Estat. De les 10.165 persones del cens, 3.707 hi van participar. Es van registrar 3.505 vots a favor, 198 en contra (5,35%), i 4 en blanc (0,11%). Mena va afirmar que estan «molt satisfets» amb el resultat, que dona suport a un govern progressista que «tanta preocupació causa a lobbies i privilegiats». En aquest sentit, va celebrar que sigui «la quantitat de vots» i no «la quantitat d'accions a borsa» el que decideix «quins són els partits que han de governar».



Recuperar el diàleg

Els comuns coincideixen que recuperar el diàleg entre governs ha de ser «normal» en democràcia, després que ERC hagi instat el PSOE a garantir una mesa de negociació política entre institucions per aconseguir el vot favorable dels republicans a la investidura de Pedro Sánchez.

Els comuns també van recordarque allò important és que hi hagi diàleg i que, per a això, és necessari «un govern amb capacitat d'escoltar Catalunya», que, segons Mena, només passa per un executiu on hi hagi membres d'Unides Podem i En Comú Podem. De totes maneres, va recordar, cal recuperar el diàleg entre governs, però també recuperar «els grans consensos» que «ni ERC ni JxCat tenen garantits».