El PSC vol que Catalunya sigui reconeguda com a nació i Espanya un estat plurinacional

Una de les propostes que inclou el PSC en el document marc que el partit vol aprovar en el seu XIV Congrés que se celebrarà entre els dies 13 i 15 de desembre és reconèixer Catalunya com a nació i Espanya com un estat plurinacional.

El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, es va referir ahir a les crítiques rebudes després que es fes pública la proposta de ponència marc dels socialistes a debatre al seu Congrés, on es parla de Catalunya com a nació, i es va mostrar sorprès «que sigui notícia» perquè «no és cap novetat». «Parlem de nació des del segle passat», va assegurar Illa en roda de premsa a la seu del partit.

Amb relació a la qualificació de Catalunya com a nació, no hi ha cap «novetat» en els posicionaments del partit, que va afegir que sempre ha estat en el vocabulari socialista. En aquest sentit, va argumentar que Catalunya té una llengua, una cultura i un dret que fa que molta gent «la senti com a nació». Tot i això, va matisar que això no vol dir que Catalunya «hagi de ser independent».



Encaix Catalunya-Espanya

El text, publicat a la web del partit, esbossa en les seves 36 pàgines les propostes dels socialistes sobre l'encaix territorial de Catalunya a Espanya, amb una clara aposta pel federalisme, però també per altres qüestions com la llengua, el treball, l'emergència climàtica o la inclusió social.

Els socialistes catalans veuen en el federalisme la solució al conflicte polític a Catalunya, atès que ofereix la possibilitat de «reconèixer, respectar i integrar les diverses identitats nacionals que conviuen, sense disminuir la cohesió social i la igualtat entre tots els espanyols».

Per altra banda, el secretari d'Organització també va insistir que no pretenen «renunciar» a la immersió lingüística «com a tècnica per aconseguir l'objectiu del domini del català», com se'ls ha acusat de fer, i va argumentar que només volen «més català o més castellà on faci falta» i més anglès «a tot arreu». «És una proposta de sentit comú».

Illa va recordar que aquesta és només una proposta i que qui acabarà tenint la darrera paraula seran els prop de 1.200 delegats socialistes que s'estan escollint aquesta setmana que participaran al Congrés. Va insistit que el procés d'esmenes està obert i que, com a organització que té «un projecte col·lectiu les decisions les prendran els militants. El Congrés se celebrarà el 13, 14 i 15 de desembre a Barcelona.

