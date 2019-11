El contacte rus del «procés» vol parlar

Si el fiscal general [María José Segarra] té preguntes, pot enviar fàcilment un representant a Moscou i podem reunir-no amb ell, per exemple, a l'ambaixada espanyola. O teòricament, si ells hi tenen interès, puc anar a Espanya a respondre totes les preguntes». L'exdiputat del partit oficialista Rússia Unida i politòleg Serguei Markov s'expressava en aquests termes, ahir, per deixar clar que no té cap problema a donar explicacions sobre quina ha estat la seva vinculació amb el president de la fundació filoconvergent CATmón, Víctor Terradellas, investigat per la gestió de subvencions il·legals al procés independentista.

El nom de Markov, professor de la Universitat Estatal de les Relacions Internacionals de Moscou, apareix en la llibreta que la Policia Nacional va confiscar en l'escorcoll de la seu de CATmón el maig de 2018, tal com va avançar El Periódico, capçalera de Prensa Ibérica, editora de Diari de Girona. En aquesta línia, Markov assegura que ha enviat un correu electrònic a l'ambaixador espanyol a Rússia, Fernando Valderrama, en què s'ofereix a «explicar» les trobades amb Terradellas, que va ser secretari de Relacions Internacionals de CDC. El 2017, recorda, «van preguntar què faria el Govern rus si el nou Govern català reconegués la pertinença de Crimea a Rússia». El polític afí al Kremlin va respondre que ell no era funcionari i que, en tot cas, havien de plantejar la pregunta al Ministeri d'Exteriors rus.

En tant que analista, però, els va dir que creia que el Kremlin «no estaria» interessat a donar suport a la independència a canvi que una eventual república catalana reconegués Crimea com a territori rus. Markov va afirmar que «són els valors de Vladimir Putin no intervenir en la política interna» i que, donat que la crisi catalana és «un assumpte intern d'Espanya», el conflicte català «ha de ser resolt en el marc de la legislació espanyola». Finalment, Markov assegura que no va facilitar cap contacte del Kremlin a Terradellas.