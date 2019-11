La jutge atribueix quatre delictes de corrupció a Laura Borràs

La diputada electa de JxCat Laura Borràs va assegurar a Isaías Herrero, adjudicatari de gairebé una vintena de contractes informàtics de l'Institut de les Lletres Catalanes (ILC) mentre ella n'era la directora, que no s'amoïnés per uns pressupostos que s'estaven tramitant el 2015 perquè tenia els "diners reservats" per pagar-li els serveis.

Així consta en un dels correus electrònics que s'inclouen en l'exposició raonada que la titular del Jutjat d'Instrucció número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, va elevar el passat 30 d'octubre al Tribunal Suprem, per sol·licitar que obri causa contra Borràs pels delictes de falsedat documental, frau administratiu, prevaricació administrativa i malversació de diners públics.

"Trapis" amb la Borràs

«Amb Borràs, amb la cap, facturo amb la cooperativa i facturo uns 'trapis' per allà». Ho va dir Iaías Herrero en una conversa telefònica amb el seu soci Marc Gómez que forma part del sumari, segons avança El Periódico.

En la mateixa conversa, Herrero també dubta dels problemes que pot tenir si Borràs acaba entrant al govern: «el fotut és si Borràs deixa de ser directora» i «comencessin a sortir merders».

Divuit contractes per valor de 259.863 euros

La jutgessa indica que, de les actuacions practicades, es desprèn que Borràs, entre els anys 2013 i 2017, "abusant" de la seva condició de directora de l'ILC, "va participar materialment i directament" en l'adjudicació "directament o indirectament de manera arbitrària de tots els contractes de programació informàtica" a favor d'Herrero, també investigat per aquests fets al jutjat de Barcelona i amb el qual s'ha acreditat que tenia una "relació personal i professional".

En total, s'invesiguen 18 contractes de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) per un import de 259.863 euros. Aquesta quanitat es va fragmentar per imports inferiors a 18.000 euros, per eludir l'obligació d'adjudicar-los per concurs públic.