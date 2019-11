Un mosso dóna a uns delinqüents dades dels seus superiors per venjar-se

Un agent dels Mossos s'enfronta a quatre anys de presó i nou d'inhabilitació per haver revelat a uns lladres a través d'una nota anònima la identitat dels agents que els havien investigat, que eren els seus superiors i amb els quals mantenia una mala relació després de veure's relegat.

El judici per aquesta causa ha començat avui a la secció 7a de l'Audiència de Barcelona, on estan imputats Iván L. per descobriment i revelació de secrets i el també mosso Jordi D., que va encobrir els fets, acusat d'omissió del deure de perseguir delictes i que enfronta una pena d'un any i sis mesos d'inhabilitació.

El Ministeri Públic acusa Iván L. d'haver sostret al gener del 2017 de la comissaria de Gavà (Baix Llobregat), on formava part de la Unitat d'Investigació, les dades personals d'un sotsinspector, una sargenta i un agent per confeccionar una nota anònima que va deixar a la bústia de l'habitatge de dos germans delinqüents.

Segons el fiscal, Iván L., amb el pretext d'enviar un comunicat de baixa, va accedir a la zona d'administració de la comissaria i va prendre les dades de filiació i domicili dels seus companys que figuraven arxivats en expedients personals, després de la qual cosa va elaborar un anònim que va imprimir en dependències policials i va deixar a la bústia dels dos investigats.

Tal com han relatat diversos testimonis durant la vista oral, la nota va ser trobada l'endemà per la mare dels germans, qui la va posar a disposició policial quan agents -entre els quals figurava Jordi D.- van acudir al seu domicili per detenir un dels seus fills.

Els dos germans estaven sent investigats per robatori -un d'ells ja havia estat condemnat prèviament per un robatori amb força al domicili de l'exjugador de l'FC Barcelona Seydou Keita- i la troballa de l'empremta dactilar d'un d'ells va portar els Mossos fins al seu domicili.

L'anònim va generar una investigació interna, durant la qual un altre agent va relatar que l'acusat Jordi D. tenia informació sobre els fets atès que, temps enrere, en un bar, li havia mostrat un mapa amb detalls dels domicilis de les tres víctimes i li havia arribat a dir: "a veure si apareixerà una nota i tindran un ensurt".

Per això, d'acord amb el fiscal, Jordi D. "va desatendre greument les obligacions del seu càrrec" i "lluny de posar en coneixement aquest fet i intentar impedir-lo, el va ocultar, arribant-se a jactar d'això".

Aquest mateix agent, que inicialment no va revelar el que va passar, ha assegurat avui que es trobava en una tessitura "difícil", però que va decidir explicar tot el que sabia després de conversar amb el seu superior, el cap d'unitat les dades del qual apareixien en el missatge anònim.

Per la seva banda, aquest ha assenyalat que els dos acusats formaven part de la Unitat d'Investigació de Gavà que ell mateix havia creat a instàncies del comandament de la comissaria amb agents amb baix rendiment, però ha negat que tingués enemistat amb algun d'ells.

Ha indicat que els agents que van registrar el domicili dels germans el van avisar de la nota encara que no va ser Jordi D. qui li ho va relatar perquè havien tingut algun "enfrontament" i "desacord" per motius laborals.

Ha dit a més que van descobrir d'on provenia la informació l'endemà, després de contrastar les dades que contenia l'anònim.

En aquest sentit, la sergenta ha detallat que a la seva adreça li faltava la dada relativa a l'"escala", la mateixa que tampoc constava en els arxius d'administració de la comissaria.

Tots dos policies han assenyalat també que la situació els va generar desassossec i por pel que pogués passar als seus familiars, ja que, han asseverat, els dos germans són "persones perilloses", conegudes a Castelldefels pels seus antecedents penals i un d'ells -a qui anava dirigida la missiva- és "molt inestable, agressiu i pren medicació psiquiàtrica".