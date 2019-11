ERC manté el "no" a la investidura de Sánchez després de la primera reunió amb el PSOE

ERC manté el 'no' a la investidura de Pedro Sánchez després de la reunió que ha tingut lloc aquest dijous a Madrid, però tan els republicans com el PSOE consideren que la trobada ha servit per establir un punt de partida comú sobre la necessitat d'abordar un el que les dues formacions qualifiquen de "conflicte polític" a Catalunya. És el resultat de 2 hores i 30 minuts de reunió entre les delegacions que han encapçalat el portaveu d'ERC a Madrid, Gabriel Rufián, i la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra. En dos comunicats per separat, ERC i PSOE assenyalen que hi ha punts en comú que permeten impulsar aquesta negociació, i anuncien que han acordat celebrar una nova trobada el dimarts 3 de desembre al Congrés dels Diputats.

El PSOE ha apreciat aquest dijous "voluntat de diàleg i entesa" d'ERC i considera la seva primera reunió amb el partit republicà com un "primer pas" per treure el país de la situació de bloqueig en què es troba.

En un comunicat conjunt del PSOE i del PSC, després de la reunió de dues hores i mitja dels equips negociadors de cara a la investidura de Pedro Sánchez, els dos partits s'han emplaçat a una propera trobada al Congrés el dimarts dia 3 de desembre.

Després d'aquesta trobada de més de dues hores i mitja, els socialistes han constatat "l'existència de diferències però també de punts de trobada, i en tot cas una voluntat compartida de diàleg que permeti desencallar la formació de Govern i assegurar l'estabilitat política" .

En el comunicat, el PSOE subratlla la necessitat de canalitzar el conflicte polític a Catalunya "des del diàleg i l'entesa institucional".

També es refereixen a l'agenda que volen afrontar on tenen prioritat els drets socials però també la recuperació de drets civils i laborals "retallats pels governs del PP".