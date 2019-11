Torra insta l'independentisme a escoltar un autor que demana més polarització a la política catalana

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat aquest dimarts a l'independentisme "escoltar atentament" unes reflexions de l'escriptor Paul Engler que aconsella més polarització i alts nivells de sacrificis als catalans si volen aconseguir la independència.

Així ho ha manifestat en un missatge al seu Twitter que ha recollit Europa Press, on ha penjat una entrevista de Vilaweb a Engler, que ha escrit el llibre 'Manual de desobediència civil' (Saldonar Edicions) amb el títol 'Si els catalans voleu guanyar heu de polaritzar molt més, escalar molt més, i acceptar alts nivells de sacrificis'.

La líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, ja ha anunciat que demanaran que Torra expliqui al Parlament a què es refereix amb aquest missatge.

Al seu judici, el president de la Generalitat és un "autèntic irresponsable perquè no n'ha tingut prou amb el caos de les últimes setmanes, que ara demana polaritzar més la societat i acceptar sacrificis".

En l'entrevista, Engler considera que tots els moviments socials han d'involucrar-se en la polarització i han d'actuar "perquè la gent que és neutral passi a ser passivament favorable i després activament favorable. Fins al punt de sortir al carrer. I sabent que passarà el contrari: alguna gent serà molt més contrària a la causa".

Engler també admet no entendre la resposta de les autoritats espanyoles que, segons ell, és la reacció que s'espera d'una dictadura perquè en democràcies occidentals, com Escòcia i el Quebec, la reacció no és mai repressiva".