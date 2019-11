Torra planteja la seva pròpia línia vermella a Sánchez: «M'ha de trucar»

El president català, Quim Torra, va apostar per obrir un «diàleg seriós i amb contingut» entre la Generalitat i el Govern central, que impliqui que ell es reuneixi amb el cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez. «M'ha de trucar», va destacar a la sessió de control al president de la Generalitat, escenari on va plantejar les seves línies vermelles per a la taula de negociació que intentaran acordar ERC i el PSOE.

«Prou de fotos, no volem més fotos amb flors», va destacar Torra, que va defensar «un diàleg de govern a govern, en què els presidents dels governs es reuneixin, i per això el senyor Sánchez m'ha de trucar».

Hores abans, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va afirmar que «no és descartable» que Torra estigui en una futura taula de negociació amb el Govern central, tot i que tampoc ho veu «necessari» si en ella no hi participa Pedro Sánchez. «Hem de tenir flexibilitat. Si una part decideix enviar un determinat rang, l'altra part haurà d'enviar el mateix rang, això és lògic en qualsevol negociació», va destacar Pere Aragonès.

Les paraules del vicepresident català van generar un cert malestar a JxCat, el president del grup parlamentari del qual, Albert Batet, va reaccionar a Twitter afirmant que «excloure el president Torra és no respectar les institucions catalanes». Va afegir que «un diàleg sense condicions vol dir diàleg sense exclusions». En resposta a una pregunta justament de Batet a la sessió de control al Parlament, Torra ha dit que és "evident" que les forces independentistes defensaran l'autodeterminació i la llibertat dels presos en una eventual taula de negociació.

Però perquè aquest diàleg tingui utilitat, ha avisat, ha d'haver "garanties que això realment funcionarà" i es podrà "parlar de tot, lliurement".

"El 'donaré suport' ja ho hem viscut", ha comentat en to irònic Torra, en al·lusió a la promesa llançada per José Luis Rodríguez Zapatero abans de convertir-se en president de Govern, en un míting al costat de Pasqual Maragall a Barcelona, en el qual es va comprometre a donar suport al nou Estatut que aprovés el Parlament.

També en la sessió de control, el primer secretari de PSC, Miquel Iceta, s'ha interessat pel contingut que Torra vol donar a la nova reunió de la taula de diàleg entre partits a Catalunya. Torra no li ha donat detalls sobre aquesta taula catalana, que podria reunir-se al desembre, i ha insistit en la necessitat d'establir un diàleg "de govern a govern", on Catalunya i Espanya es reconeguin com "dos subjectes polítics" i en el qual el president del Govern "truca" al president català "per poder parlar". D'altra banda, el president del grup de Ciutadans al Parlament, Carles Carrizosa, ha protagonitzat una picabaralla amb Torra i JxCat, en vincular consellers i un "amic" de la diputada Aurora Madaula amb irregularitats o presumptes casos de corrupció. Crítica per les poques mesures del govern espanyol davant la crisi climàtica, la presidenta del grup de Catalunya En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha retret a Torra que "perdin l'energia" mirant-se de "reüll" entre els independentistes en lloc de "mirar a la cara a totes les persones que emmalalteixen" per contaminació. Torra ha dit que el que ell espera és que un possible Executiu de PSOE i Unides Podem porti endavant mesures com la reversió de la reforma laboral i la "llei" mordassa", abonar els recursos de la disposició addicional tercera de l'Estatut i el finançament autonòmic pendent de "gairebé 3.000 milions d'euros", i que no es recorrin al Tribunal Constitucional decisions del Parlament