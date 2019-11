Busquets i Grabulosa analitza en un llibre el judici per l'1-O

L'escriptor, professor i periodista Lluís Busquets i Grabulosa (Olot, 1947) publica el llibre El judici. Els líders independentistes a la banqueta (Editorial Gregal), un treball que analitza els fets que van desembocar en el referèndum d'independència de l'1 d'octubre del 2017 i els que es van produir posteriorment, i fa una crònica molt detallada del judici contra els líders independentistes al Tribunal Suprem. El llibre de Busquets i Grabulosa, col·laborador de Diari de Girona, ha sortit al carrer pràcticament coincidint amb la sentència que ha condemnat a penes d'entre nou i tretze anys de presó, per delictes de sedició i en alguns casos també malversació, diversos exconsellers (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Joaquim Forn i Josep Rull), l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i els antics líders de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. En el pròleg del llibre, Jaume Alonso-Cuevillas, advocat de Carles Puigdemont que va col·laborar amb les defenses en el judici, considera que el treball de Busquets i Grabulosa té «un caràcter» de «crònica històrica i també processal» del judici, «un treball necessari per deixar fidel constància d'aquesta important peça de la història que s'està escrivint». Alonso-Cuevillas (que en l'última legislatura va ser diputat de JxCat al Congrés per Girona, i que repetirà en la propera després d'haver estat elegit per la mateixa formació, ara per Barcelona) apunta que «el polifacètic autor –teòleg, escriptor i periodista– no és jurista», encara que considera que això no és negatiu, al contrari: «Aquesta circumstància li ha permès ser encara més fidel com a cronista». El llibre es presenta demà a Olot i, dilluns, a Barcelona. Al marge de l'autor, en la presentació de demà, a les 19 h a Can Trincheria (i amb la col·laboració de Rapsòdia-Veus literàries), hi intervindran l'alcalde d'Olot, Josep Berga, l'exvicepresident del Parlament Arcadi Calzada i la directora de Sàpiens, Clàudia Pujol. Dilluns, a Barcelona (Ateneu Barcelonès, 19 h), Busquets i Grabulosa estarà acompanyat per Alonso-Cuevillas, la presidenta de l'ANC, Elisensa Paluzie, i el periodista Santiago Vilanova.