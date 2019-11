Puigdemont i Junqueras s'enfronten a un embargament de 2 milions d'euros per l'1-O

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont podria enfrontar-se el proper 28 de gener del 2020 a l'embargament d'almenys dos milions d'euros per respondre per les despeses de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre del 2017.

El Tribunal de Comptes el va citar aquest dia per comunicar-li la quantia que considera que es va destinar dels fons públics a l'1-O, per la qual cosa fixarà previsiblement una fiança per respondre a una possible condemna.

El Tribunal de Comptes va notificar aquesta citació a Puigdemont, a l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras (condemnat a 13 anys de presó pel procés independentista) i a una quinzena de responsables de la Generalitat, entre ells exconsellers, una vegada que va concloure la instrucció de les denúncies presentades l'any passat per la Fiscalia i Societat Civil Catalana (SCC) i Advocats Catalans per la Constitució.

La denúncia del ministeri públic no fixa una xifra concreta dels diners que presumptament s'haurien malversat l'1-O i que, al seu parer, s'ha de reclamar. Sí que cita factures relacionades amb els locals de votació (900.906,70 euros), despeses publicitàries que s'apropen al milió d'euros en diferents apartats, una despesa de 979.666,96 euros en paperetes i 38.431,20 euros en cartelleria.

També destaca que «l'acció de la presidència catalana» en països estrangers va absorbir un total de 2,3 milions d'euros, als quals afegeixen diferents despeses en viatges d'observadors que superarien els 100.000 euros en diferents conceptes.