Catalunya rep en dos anys més de 7.000 menors no acompanyats

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, va presentar ahir el document de recomanacions per informar sobre nens, nenes i adolescents tutelats per la Generalitat, elaborat pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. «No podem permetre els estereotips i els estigmes perquè són injustos, perquè entre el 2017 i el 2019 han arribat més de 7.000 nens i nenes que volen construir-se un futur en millors condicions», va afirmar.

A més, El Homrani va subratllar la necessitat de reflexionar sobre el tractament informatiu sobre els joves tutelats i sobre com «hem passat de parlar d'una infància en perill a una infància perillosa». L'objectiu d'aquestes recomanacions és «buscar un tractament no estigmatitzat sobre aquesta temàtica i transformar els discursos estereotipats de la infància i adolescència tutelada», així com subministrar les eines als professionals de la comunicació per informar, segons va explicar el president del CAC, Roger Loppacher. En l'acte de presentació, El Homrani va destacar el paper clau dels periodistes i els mitjans de comunicació en una societat democràtica, i la seva funció i deure d'«ensenyar la realitat i criticar allò que no es fa bé, respectant sempre les persones i, sobretot, aquelles més vulnerables». El document està estructurat en dos apartats: un amb recomanacions generals destinades al tractament informatiu de joves tutelats, i un altre amb recomanacions específiques pel que fa a nens, nenes i adolescents migrants no acompanyats.

Entre les recomanacions generals, l'informe recorda que s'ha de garantir els drets a la intimitat, la dignitat i la imatge d'aquests joves i evitar difondre dades personals que permetin la identificació, així com no atribuir al col·lectiu conductes negatives que han tingut persones concretes i informar sobre casos de resiliència i superació.