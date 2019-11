Espectacular operació contra el tràfic de drogues, amb quaranta detinguts

Els Mossos d'Esquadra van detinir, ahir, unes 40 persones i van intervenir importants quantitats de droga i de diners en efectiu en el marc d'una macrooperació contra una de les xarxes de narcotràfic més actives en l'àrea de Barcelona, amb epicentre al barri de Sant Roc de Badalona.

En l'operació, dirigida pel jutjat d'instrucció número 3 de Badalona, els Mossos van desplegar un ampli dispositiu amb el doble objectiu de desarticular aquest clan de narcotraficants i restablir la tranquil·litat en l'humil barri de Sant Roc, on venedors i consumidors havien disparat la sensació d'inseguretat entre els veïns del barri. Hi van prendre part més de 700 agents de diverses unitats especialitzades dels Mossos, que van practicar escorcolls en més de trenta habitatges de nou municipis.



Un any d'investigació

En declaracions als periodistes, l'intendent de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos, Antonio Rodríguez, i el cap de la comissaria a Badalona, Alfons Sarrias, van destacar la importància de l'operació, en què han participat centenars d'agents, amb el suport de la unitat canina, la de subsòl, els Tedax, d'investigació criminal, la científica i mitjans aeris. Després d'un any d'investigació, l'operació d'ahir es va centrar a desarticular un dels clans de narcotraficants més actius a la zona del Barcelonès Nord, amb una quarantena de detinguts i d'entrades i escorcolls a Badalona, Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Alella, Viladecans i Sant Celoni, a més de Riells i Viabrea (Girona).

Els detinguts estan acusats dels delictes de tràfic de drogues, tràfic d'armes i blanqueig de capitals, segons fonts policials. En aquest context, Sarrias va mostrar la seva preocupació per l'augment del tràfic d'armes associat als clans dedicats al narcotràfic i, en aquest sentit, ha advertit que han detectat un augment del moviment d'armes de foc a la via pública. Segons el cap policial, hi ha una «correlació molt clara» entre l'augment del tràfic d'estupefaents i la proliferació de les armes.



«Derivada social»

Sarrias i Rodríguez van destacar que l'operació d'ahir tenia un «plus» o «derivada social», ja que a més de desarticular una banda de narcotraficants en un dels epicentres de la venda de drogues a Catalunya, també volien recuperar la «tranquil·litat» al barri, on la presència de venedors i compradors ha generat la sensació de por entre el veïnat. Els agents van utilitzat serres radials per entrar en alguns dels locals que van registrat, ja que les bandes de narcotraficants els protegeixen cada vegada més per intentar dificultar l'accés de la policia.



Subsol sota control

A més, van mantenir sota control el subsol, ja que els narcotraficants acostumen a desfer-se de les drogues que posseeixen per qualsevol mitjà abans de ser detinguts. El resultat dels escorcolls, en què es van intervenir importants quantitats de droga i de diners en efectiu, va ser «molt satisfactori», segons els Mossos. En el dispositiu d'ahir es van incorporar efectius dels Tedax perquè les xarxes de narcotraficants utilitzen cada vegada amb més freqüència material químic que podria ser volàtil en la seva manipulació.



Sant Roc, punt calent

La policia va insistir que aquest ha estat un cop a una de les organitzacions «més rellevants» de narcotràfic al Barcelonès Nord i que «part» del grup es dedicava també al tràfic d'armes. De fet, han constatat un «augment de la presència d'armes al territori». L'operació va ser autoritzada per un jutjat de Barcelona. El de Badalona, al barri de Sant Roc, era un dels punts de venda «més calents» a Catalunya pel que fa al narcotràfic, van indicar des dels Mossos d'Esquadra.