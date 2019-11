El Govern treballa per dur la fabricació d'un nou model de Nissan

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va avançar, ahir, a les Trobades d'Economia de S'Agaró, que treballen amb Nissan en un «projecte industrial» per a la planta de la Zona Franca. La ministra va subratllarque aquest projecte passaria per portar a Catalunya la fabricació d'un nou model. «Necessitem un projecte industrial per albergar un nou model o altres alternatives perquè la planta de Nissan continuï sent focus de riquesa i de creació de treball», va declarar Maroto, que espera poder «convèncer» per donar continuïtat a la indústria. La ministra va detallar que el repte a Nissan passa per «actualitzar una planta que és longeva» perquè pugui mantenir la capacitat productiva i els llocs de feina. També va situar com a prioritat posicionar Catalunya i Espanya com a pol d'atracció d'inversions vinculades al vehicle elèctric. Preguntada per si tem una venda de la planta de Barcelona, Reyes Maroto va assegurar que «en aquests moments no s'està treballant en això» i que espera que el projecte industrial pugui «convèncer» la direcció japonesa perquè «continuï confiant» en les instal·lacions de Barcelona. «Porten molts anys confiant en la Zona Franca i el que és important és que Nissan continuïa a Espanya».