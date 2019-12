18 detinguts i 7 denunciats en un operatiu antidroga i a l'entorn del club Moog de Barcelona

Una operació policial antidroga i antirobatoris de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Policia Nacional va finalitzar la matinada d'ahir amb 18 detinguts i 7 denunciats a l'entorn del club Moog de Barcelona.

L'objectiu principal de l'operatiu ha estat la detecció de tràfic de substàncies i la prevenció de robatoris amb violència i intimidació a la via pública que es produeixen als voltants de la discoteca, situada al carrer Arc del Teatre. La intervenció policial ha finalitzat amb la identificació de 170 persones, 17 arrestats per incomplir la Llei d'estrangeria, 1 detingut per recerca pendent, 6 denúncies administratives per tinença de substàncies estupefaents (èxtasi, cocaïna, marihuana i haixix) i 1 denúncia per tinença d'arma blanca en lloc de reunió. Els dispositius es continuaran realitzant.