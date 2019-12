La Crida es planteja «participar» en les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya

Antoni Morral clausura el congrés de la Crida Nacional per la República.

La Crida Nacional per la República, moviment impulsat per Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Quim Torra i que conviu amb el PDeCAT dins l'espai de JxCat, no descarta «participar» en les pròximes eleccions al Parlament perquè té l'«ambició» de «fer efectiu el mandat de l'1-O des de les institucions».

El secretari general de la Crida, Toni Morral, ho va explicar en declaracions a la premsa a l'intermedi de la reunió que prop d'un centenar de representants de l'organització van mantenir dissabte a Barcelona.

«Sabem que la lògica partidària s'està instal·lant al país i la Crida està buscant quina ha de ser la seva funció en el que seria una contesa electoral», va dir Morral, que va apuntar que la decisió en tot cas li correspon als associats.

Des del 8 de gener passat, el moviment de la Crida ja figura com inscrita al registre de partits polítics del Ministeri de l'Interior, encara que formalment els seus dirigents posen èmfasi que segueix funcionant actualment com a associació.



La constitució, el 26 de gener

L'organització va celebrar el 26 de gener el seu congrés constituent. Durant el procés es va escollir com a president a Jordi Sànchez, l'exlíder de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i excap de llista de JxCat al Congrés, i com a secretari general Antoni Morral, diputat de JxCat al Parlament de Catalunya.

«La Crida és un subjecte polític, un actor polític. No hem volgut interferir amb el que ha estat el procés electoral, però ara s'ha acabat i la Crida s'està acabant d'organitzar com a subjecte i actor polític», va desenvolupar Morral.

El secretari general de la Crida durant les declaracions d'ahir no va voler entrar a valorar si l'espai postconvergent estarà «reorganitzat» abans d'aquest Nadal, ja que ha explicat que en aquest moment estan «organitzant» l'espai de la Crida, «que té un document polític molt clar».

«Quan es convoquin eleccions, el conjunt d'associats decidirà el paper que ha de jugar la Crida en aquestes eleccions», va agregar Morral.



Consell de representants

A les jornades de treball que es van celebrar ahir estava previst que es constituís formalment el consell de representants de la Crida, cosa que no han pogut fer perquè encara falta «una part del territori».