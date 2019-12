Detingut el conductor d'un cotxe per la mort de la passatgera d'una moto

Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor d'un vehicle que la matinada d'ahir va fugir després de veure's implicat en un accident a l'N-II a Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme, en el qual ha mort una jove de 19 anys, que viatjava com a passatgera d'una motocicleta.

Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), l'accident va passar a les 3.30 hores a l'altura del quilòmetre 652 de l'N-II, al seu pas per Sant Andreu de Llavaneres, quan es va produir una col·lisió entre aquest vehicle i una motocicleta.

Quan els agents van arribar al lloc dels fets es van trobar amb la jove que estava ferida, però no amb el conductor del cotxe que es va veure implicat en el xoc, que havia fugit del lloc i que va ser detingut poc més tard per imprudència greu i per abandonar el lloc dels fets.

La víctima, P.L.U., una noia de 19 anys veïna de Sant Vicenç de Montalt, va ser traslladada primer a l'Hospital de Mataró i posteriorment al de Can Ruti de Badalona, on finalment va morir.

Cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van acudir al lloc del sinistre per atendre la noia.

Amb aquesta víctima ja són 162 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.