Edificis emblemàtics de Catalunya es tenyeixen de vermell per commemorar el dia Mundial de la Sida

Diversos edificis emblemàtics de Catalunya s'han tenyit aquest diumenge de color vermell per commemorar el dia Mundial de la Sida. El recinte modernista de Sant Pau, la Pedrera de Barcelona, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), l'Antiga Fàbrica Estrella Damm i el CosmoCaixa, entre altres, han il·luminat les seves façanes de color vermell per donar suport, un any més, a la lluita contra la sida. També diversos ajuntaments arreu de Catalunya s'han sumat a la iniciativa, com el de Barcelona, Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Lleida, Reus o Igualada.





En el marc del #DiaMundialSida, avui des de les 18.00 i fins a les 00.00 la façana de #CosmoCaixa serà il·luminada de vermell per una major conscienciació i coneixements sobre el virus de la immunodeficiència humana. pic.twitter.com/Ja1DivKooo — CosmoCaixa (@CosmoCaixa_CAT) December 1, 2019

Avui, 1 de desembre, la façana del MACBA s'il·lumina de vermell en el #DiaMundialdelaSida

Hoy, 1 de diciembre, la fachada del MACBA se ilumina de rojo en el #DiaMundialdelSida

Today, December 1st, the façade of MACBA light up in red for #WorldAIDSday pic.twitter.com/XjRYiG8LND — MACBA | Museu | BCN (@MACBA_Barcelona) December 1, 2019

En record dels que ja no hi són.

Per reivindicar el treball per la prevenció i lluitar contra l'estigma, avui hem desplegat el Tapís del Memorial de la Sida al balcó de l'Ajuntament.#DiacontraSida

Ni estigma ni discriminació! pic.twitter.com/UbMUv1X8md — Ada Colau (@AdaColau) December 1, 2019

Aquest diumenge al matí a Barcelona també s'ha desplegat el Tapís Memorial de la Sida des dels balcons deli de l'Ajuntament en un acte coordinat pel Comitè 1 de Desembre. També hi han participat representants institucionals com la consellera de Salut, Alba Vergés, i l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau.