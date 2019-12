Descarten el tercer rail entre Castelló i Tarragona per limitacions de velocitat

La solució imposada per la connexió ferroviària entre València i Castelló (ample mixt que permet circular a trens d'ample ibèric (1,668 metres) i europeu (1,435 metres)) es descarta ara per al traçat Castelló i Tarragona per les limitacions de velocitat que implica. El Ministeri de Foment argumenta ara que instal·lar l'ample mixt en una via o les dues entre Castelló i Tarragona penalitzaria la circulació dels 72 trens que circulen diàriament per aquest tram del Corredor Mediterrani. Es veurien afectats sobretot els trens de llarga distància, ja que, com ja passa entre Castelló i València, la velocitat màxima permesa en els trajectes d'ample mixt és de 160 quilòmetres per hora.

Davant d'aquesta opció, que queda descartada, el Ministeri de Foment opta per convertir les vies actuals entre Castelló i Tarragona a l'ample europeu. Una decisió que s'adopta per beneficiar la sortida dels trens de mercaderies en ample europeu cap a Europa i per als trens de llarga distància que podran circular a 200-220 quilòmetres per hora. Però que obligarà a desviar un tren de mercaderies en ample ibèric per Alcàsser de San Juan-Madrid i tres més per Terol-Saragossa.

Tots aquests detalls s'inclouen en l'«Estudi informatiu per a la implementació de l'ample estàndard en el tram Castelló-Tarragona del Corredor Mediterrani» del qual el Ministeri de fomentar acaba d'iniciar el tràmit d'informació pública per un termini de 30 dies. L'estudi no se sotmet a avaluació ambiental en «quedar fora dels supòsits previstos en la llei» ja que només es preveu actuar en les actuals vies per migrar de l'actual ample ibèric (1,668 metres) a l'ample europeu o estàndard (1,435 metres). També s'actuarà en algunes estacions per habilitar vies d'apartat i ampliar les parades per a la «correcta explotació de trens de longitud estàndard interoperable de 750 metres de longitud». Els apartadors de trens es construeixen per «respondre» a exigències d'explotació a causa de les velocitats de circulació diferent entre les línies de llarga distància (200 quilòmetres per hora), mitja distància i Rodalies (120-160) i mercaderies (100 quilòmetres per hora). Els apartadors també serveixen per gestionar incidències en la circulació.

El tram sobre el qual s'actuarà, de 180 quilòmetres, permetrà «estendre l'ample estàndard des de Castelló fins al canviador d'amples de la Boella, situat a la variant de Vandellòs», que permetrà connectar amb la línia d'alta velocitat des de Tarragona a Barcelona. Segons explica el Ministeri de Foment en l'estudi informatiu, «es donarà així continuïtat al Corredor Mediterrani i es permetrà la connectivitat de l'ample estàndard entre punts generadors de tràfics a Espanya i França i, en conseqüència, la resta de la xarxa Europea». A més, en implantar l'ample europeu a la plataforma actual permet connectar-se a Europa, destaca el Ministeri de Foment en l'estudi informatiu, mitjançant un «termini d'implementació de més ràpid de totes les opcions». També, «és l'opció més econòmica, ja que suposa un estalvi de desenes de milions d'euros davant d'altres possibilitats», afirma.