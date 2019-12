L'Euromed guanyarà almenys mitja hora a partir del proper 13 de gener

Els 39 quilòmetres de via única entre Tarragona i Vandellòs que alenteixen el trànsit ferroviari entre Catalunya i el litoral mediterrani ja tenen data de caducitat. El 13 de gener entrarà en servei la variant de Vandellòs, amb 64 quilòmetres de nova via que permetrà una reducció dels temps de viatge d'almenys 30 minuts per al trajecte Barcelona-València, segons van explicar fonts del Ministeri de Foment. Amb l'estrena quedarà resolt un dels colls d'ampolla que asfixien el Corredor Mediterrani.

La nova via hauria d'haver entrat en servei l'any 2013, però l'aturada en la inversió d'infraestructures protagonitzada per l'Executiu de Mariano Rajoy la va retardar sine die. El seu inici sis anys després és «un clar exemple de l'aposta del ministeri que dirigeix José Luis Ábalos per impulsar el Corredor Mediterrani», sostenen des del departament.

La nova variant possibilitarà una millora de capacitat, operativitat i fiabilitat, així com l'esmentada reducció de temps de viatge. En comptar actualment amb una sola via, l'horari de les anades i tornades està molt condicionat i obliga en moltes ocasions a aturar-se uns combois per deixar passar uns altres. La distància entre Barcelona i València es podrà recórrer en dues hores i 40 minuts aproximadament. També suposarà reduccions de temps per als trajectes fins a Alacant i Múrcia.

Adif Alta Velocitat (Adif AV) va finalitzar el passat mes d'octubre de forma satisfactòria el període de proves i els recorreguts de fiabilitat, necessaris per tramitar la posada en servei d'aquesta infraestructura. Quinze mil quilòmetres recorreguts van permetre certificar la seguretat de la via. Actualment, s'està duent a terme la formació de maquinistes per part de Renfe, que es prolongarà durant el mes de desembre.

En paral·lel, Adif AV està ultimant tota la documentació necessària per a l'homologació de la nova infraestructura per poder rebre l'autorització per part de l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Per aquests motius, i «amb l'objectiu de minimitzar les possibles afeccions a trens de viatgers al Corredor Mediterrani durant el període nadalenc», Foment ha decidit fixar la posada en servei de la variant fora de les dates festives, tot i que Ábalos havia anunciat que l'obra entraria en servei al llarg de desembre.



Tornada a la durada anterior

Amb la prevista rebaixa d'almenys 30 minuts en el trajecte, comença a recuperar-se la durada que en el seu dia va tenir el tren entre València i Barcelona, que s'ha anat allargant amb el pas dels anys. En el cas de l'Euromed, amb l'opció més ràpida, el viatge actualment dura entre 3 hores i 10 minuts i 3 hores i 20, sempre que no hi hagi retards. Les 2 hores i 40 minuts que durarà ara són poc menys el que durava quan es va inaugurar el servei el 1997.

La nova via és d'ample convencional, amb intercanviadors que la connecten amb la línia d'alta velocitat. D'aquí a dos anys està previst que comenci a funcionar una plataforma de doble via entre Vandellòs i Castelló d'ample internacional, el que tornaria a escurçar el temps del trajecte i completaria la infraestructura entre la frontera i València. S'inverteixen 4 milions d'euros al dia al Corredor, segons va afirmar Ábalos.