Múltiples versions del judici del procés arriben a les llibreries

El judici del Tribunal Suprem als líders independentistes va generar rius de tinta que cinc mesos després, un cop dictada la sentència, han desembocat en un «tsunami» a les llibreries, on conflueixen una desena d'obres per part de periodistes, advocats i experts. Considerat un dels judicis més importants en la història recent d'Espanya, retransmès en directe en cadascuna de les seves 52 sessions, una pluralitat de veus aporten ara noves visions sobre el procés, que es complementen amb els relats que han publicat alguns dels condemnats, entre ells Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn i Carles Mundó.

El judici de la meva vida, de Jordi Pina, advocat de Turull, Josep Rull i Jordi Sánchez, és un relat de les interioritats que es van viure en el si de les defenses dels acusats i especialment en la dels seus defensats: Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez, els tres de l'òrbita de JxCat. L'advocat reflexiona sobre si tots els seus anys d'exercici i de confiança en el sistema han estat un engany. A El Encargo, Javier Melero, advocat de Joaquim Forn, explica les vicissituds que va afrontar un no independentista en compartir la defensa dels líders del procés al costat dels que, en contra del seu criteri, qüestionaven no només el tribunal presidit per Manuel Marchena, sinó el sistema judicial espanyol en el seu conjunt.

A Les mentides i les astúcies del judici, els periodistes Ot Serra, Montse Riart i Maiol Roger, presents en les sessions del judici, divideixen el seu relat en dues parts: un compendi de les declaracions dels testimonis principals del judici i una anàlisi de l'estructura jurídica en què es va assentar el mateix, començant per l'origen de la causa al jutjat 13 de Barcelona, seguint amb les fases del judici i acabant amb el perfil dels magistrats i les acusacions.

A Ni vencedores ni vencidos, Carlota Guindal, periodista de La Vanguardia, traça una crònica del judici en forma de thriller jurídic: partint de la sentència, viatja al passat del context polític català i espanyol que van desembocar en la sala penal de Tribunal Suprem.



Manifestació d'alcaldes

En un altre ordre de coses, una trentena d'alcaldes i alcaldesses d'arreu de Catalunya participarà el proper 5 de desembre en una manifestació «en defensa dels empresonats i imputats arran de les mobilitzacions contra la sentència del Tribunal Suprem».