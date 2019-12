Quim Torra demana als Mossos que deixin enrere «les maneres del passat»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar que els Mossos d'Esquadra han d'actuar sempre al servei dels ciutadans i «garantir els drets i llibertats». Durant la celebració del 25è aniversari del desplegament del cos policial a Osona, el cap de l'Executiu els va demanar que siguin la «punta de llança» d'un país que vol «deixar enrere maneres de fer del segle XX i XIX». Per això, els va instar a situar «sempre, per damunt de tot, les llibertats civils i democràtiques». «Una policia al costat del poble que serveix el poble, és l'opció, no hi ha una altra», va afegir. A més, va aprofitar la seva intervenció per reiterar, públicament, el suport de la Generalitat a la policia catalana.

Durant l'acte, el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, va aprofitar l'ocasió per demanar als agents que mantinguin el «compromís, la il·lusió i l'esperit nacional que ha marcat una generació de policia» i que, alhora, institucions i ciutadania «ens facin confiança» i «no es treballi en contra». Per a Sallent, si es posa en dubte a la policia, «es posa en perill la seguretat ciutadana». «Un testimoni potser no ens ho diu, o una dona maltractada», va assegurar, tot exigint que «en aquests moments no es faci política barata o de baix volt de què és la policia i de la seva missió».

Torra va voler reiterar que hi ha «una relació estreta entre Mossos i la Generalitat». «Hi ha lleialtat del cos a la institució i defensa de la Generalitat al cos policial», va dir. El president de la Generalitat, però, va destacar que cal que els Mossos actuïn sempre al servei dels ciutadans, garanteixin els drets i les llibertats, i siguin la «punta de llança» d'un país que vol deixar enrere maneres de fer del segle XX i XIX. Per això, els va instar a, en qualsevol actuació, posar «per damunt de tot, les llibertats civils i democràtiques». I va destacar que en un país democràtic la policia no pot servir mai «per damunt dels ciutadans», sinó que ha d'estar sempre «al costat del poble que serveix».

Durant la seva intervenció, el cap de l'Executiu també va volser tenir un record per a Quim Forn, Josep Lluís Trapero i tots «els mossos i companys processats, alguns dels quals no passaran el Nadal a casa». «Us volem a casa», va afegir.

Abans de l'acte, celebrat al Cinema Vigatà, una trentena de persones es van concentrar a les proximitats de l'indret, que prèviament havia estat restringit al pas dels vianants. Amb pancartes i clams, van exigir la dimissió del conseller Miquel Buch. Durant el seu discurs, el responsable d'Interior va assegurar que, des dels seus inicis, el cos sempre ha treballat per oferir un servei «amb respecte, proximitat i professionalitat». «Avui els nostres Mossos són els del dia a dia», va afegir.