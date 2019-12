El canal (olímpic) del PDeCAT per finançar el procés amb subvencions a discreció

ues investigacions de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional acrediten que els Governs d'Artur Mas, Carles Puigdemont i Quim Torra van utilitzar el Canal Olímpic de Castelldefels per desviar diners per finançar el procés a entitats vinculades a la mateixa formació.

Segons va publicar El Confidencial, dos informes elaborats per ambdós cossos policials demostren que els executius dels dos expresidents i l'actual president de la Generalitat haurien utilitzat de forma recurrent la institució esportiva creada pels Jocs Olímpics de Barcelona 1992 per repartir subvencions a discreció i per a diverses finalitats.



Pagar costos del 9-N i l'1-O

Per exemple, els cossos policials tenen evidències que el Govern de Mas va ordenar a Equacat (ens que gestiona el Canal Olímpic) que pagués una factura d'Unipost per import de 17.955 euros que simulava el repartiment d'uns fulletons, tot i que aquesta empresa de missatgeria no havia prestat cap servei per al centre esportiu. En realitat, els diners van servir per pagar despeses endarrerides de la consulta del 9-N. Els Governs de Puigdemont i Torra també haurien seguit utilitzant Equacat per a altres finalitats. En l'últim operatiu policial contra la corrupció del PDeCAT la Guàrdia Civil va demostrar que el partit va transferir fons del Canal a Igman i Catmon, dues fundacions controlades per un alt càrrec del partit, Víctor Terradellas, amb la intenció de buscar suports internacionals a l'independentisme després de l'1-O i sufragar les despeses de Puigdemont a Bèlgica.

La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional també va demostrar que durant els anys 2014 i 2015 el llavors president del Consell Català de l'Esport, Iván Tibau, va concedir subvencions de 38.470 i 49.500 euros al Canal perquè es repartissin de manera discrecional entre altres entitats esportives: un equip de bàsquet, un club de tir, un club de tennis i una prova de trial, cap d'ells sense relació amb el Canal.