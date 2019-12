Chacón discrepa de Torra: «En la polarització radical no hi estic d'acord»

La consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, va apostar, ahir, per fixar el preu que pot suposar aconseguir la independència de Catalunya i preguntar a la població si està disposada a pagar-lo, però s'ha mostrat contrària a la «polarització radical», que la setmana passada defensava el president Quim Torra, que al Twitter es va fer seus els arguments de l'escriptor i teòric de l'activisme social estatunident Paul Engler, que en una entrevista a Vilaweb va afirmar: «si els catalans voleu guanyar heu de polaritzar molt més, escalar molt més, i acceptar alts nivells de sacrificis».

En declaracions a SER Catalunya, Chacón va exposar que fins ara existia el pensament que impulsar el moviment independentista no comporta sacrificis, no altera el dia a dia: «La pregunta que cal fer a la població és aquest preu, fixar-lo, i preguntar si estem disposats a pagar-lo». «És obvi que l'Estat no deixa marge per actuar tal com correspondria. Haurem de fer aquestes dues preguntes. En la polarització radical no hi estic d'acord», ha asseverat la consellera, que ha apostat per compatibilitzar la preservació de l'economia productiva amb la denúncia de la vulneració de drets i llibertats fonamentals.

Sobre si caldria tornar a explicar a la societat tot el que ha passat i situar-la en el context actual, sosté que gestionen diverses frustracions, com la «reacció desproporcionada» de l'Estat durant l'1 d'octubre o que el Tribunal de Comptes hagi citat l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exvicepresident Oriol Junqueras per les despeses de l'1-O.

«La pressió no acaba. Aquesta frustració que ens genera no haver aconseguit els objectius. No actuar de manera unitària. Això també ens frustra a molts, no poder anar a la una», va dir Chacón, que aposta per definir un nou full de ruta. «La societat ens demana, i ara què? Aquesta pregunta l'haurem de respondre amb claredat i sense ambigüitats», va dir.