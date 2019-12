Cs denuncia Torrent per una resolució sobre autodeterminació

Ciutadans va denunciar ahir el president del Parlament, Roger Torrent, davant la Fiscalia per permetre l'aprovació de resolucions «il·legals» impulsades pels grups independentistes, tot i els advertències del Tribunal Constitucional (TC) . Dimarts passat, el Parlament va aprovar, amb els vots de JxCat, ERC i la CUP, una polèmica resolució que havia suspès parcialment el TC per els referències al dret a l'autodeterminació i a la reprovació de la monarquia, a el·lusions que van ser recuperades per la via dels esmenes. «Hem denunciat davant la Fiscalia Torrent per permetre que s'aprovin resolucions il·legals que pretenen continuar amb el cop d'Estat del 2017», afirmen des de Cs.