La dona morta per la seva parella al Prat havia anat a urgències amb la costella trencada

La dona degollada abans-d'ahir al Prat de Llobregat (Barcelona) a les mans de la seva parella havia acudit a les urgències de l'Hospital Universitari de Bellvitge el 24 de juny per una possible agressió domèstica, segons van confirmar, ahir, a El Periódico, fonts d'Elna Advocades, despatx del qual era clienta la víctima. L'hospital, no obstant això, no va avisar els jutjats, tal com és la seva obligació, davant un possible cas de violència masclista. Un dia després, el 25 de juny, la dona va tornar a urgències i els metges li van diagnosticar una fractura de costella, però tampoc ningú va donar cap avís. «L'informe mèdic per agressió no va arribar mai», denuncien aquestes fonts. A preguntes d' El Periódico, l'hospital de Bellvitge no va confirmar ni desmentir aquesta informació. El cadàver de Yúlia S., de 36 anys i amb tres fills, va ser trobat el dilluns passat en un domicili del carrer Barcelona del Prat. Havia estat assassinada per la seva parella.