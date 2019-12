Una mare denuncia que el pare se li ha endut la filla d'un any i mig sense permís

Una jove de Sallent, M. A. R., ha denunciat el pare de la filla que tenen en comú per haver-se emportat la nena sense el seu consentiment, dissabte passat. La dona assegura que des de llavors no ha pogut veure la nena, motiu pel qual es mostra molt preocupada. En la denúncia que la jove ha presentat davant del jutjat de guàrdia de Manresa, a més, s'acusa l'home de no haver-se preocupat mai de la nena i que no la veia des de feia mig any.

Els presumptes fets van tenir lloc dissabte passat a la plaça Catalunya de Sallent, després que la jove accedís que el pare pogués tenir contacte amb la nena. Van quedar en un espai públic i en plena llum del dia, i a més la mare hi va anar acompanyada d'una amiga seva. Segons explica en la denúncia, en un moment en què estaven al costat del cotxe que tenia la porta oberta, l'home va agafar la nena que estava en braços de l'amiga, se la va posar a la falda i va fugir amb el cotxe i amb la porta oberta tot colpejant amb el vehicle aquesta amiga de la mare, sempre segons la versió de la denunciant. El mateix dissabte, la mare ja es va dirigir a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Manresa per denunciar els fets però ella mateixa explica que no va poder presentar cap denúncia.

La dona assegura que els agents que la van atendre li van dir que en tractar-se del pare de la menor i en tenir-ne també la custòdia, no hi podien fer res. La jove assegura que no han pogut arreglar els papers sobre la menor perquè en el seu dia l'home no es va presentar als jutjats.

Després de no poder presentar la denúncia a la comissaria de la policia, la mare va anar als jutjats de la capital del Bages, on sí que la va poder fer efectiva davant del jutjat que estava en funcions de guàrdia.

La mare explicava, molt preocupada, ahir a la tarda a Regió7 que des de dissabte passat no ha pogut veure la seva filla però que el pare li assegura que la nena està bé.