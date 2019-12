Barcelona elimina la T-10 i crea la T-Usual, amb viatges il·limitats per 40 euros al mes

La T-Casual reemplaçarà la T-10 com a títol de transport públic a Barcelona a partir de l'1 de gener de 2020, serà unipersonal i el seu preu pujarà dels 10,20 als 11,35 euros, mentre que la T-Mes, que passarà a dir-se T-Usual, costarà 40 euros per a una zona, 14 menys que en l'actualitat.

L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) va informar ahir de les noves tarifes d'ambdós títols de transport, que pretenen «beneficiar la freqüència d'ús», segons va dir el conseller de Territori, Damià Calvet.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va assegurar en roda de premsa que aquestes propostes suposen «una revolució tarifària» perquè «arriba la tarifa plana al transport públic» de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Així, el sistema tarifari tindrà quatre títols principals: la T-Usual, la T-Casual, la T-Jove i la T-16, de manera que la T-50/30 i la T-Trimestre desapareixeran.

La T-Jove baixarà el preu dels 105 euros actuals fins als 80, mentre que el bitllet senzill pujarà 20 cèntims fins als 2,40 euros.

Usuaris esporàdics, penalitzats

D'altra banda, es mantindran la T-Dia (que pujarà dels 8,6 als 10,50 euros), els títols bonificats per a famílies nombroses i monoparentals (amb una reducció del 25% del preu), i la T-Aire, pensada per a dies d'alta contaminació, que pujarà dels 1,85 fins als 2,05 euros.

Amb les noves tarifes de metro no compensarà comprar esporàdicament la T-10 per utilitzar el transport públic, perquè, com va dir Calvet, pretenen portar els usuaris esporàdics cap als bitllets senzills. Amb les noves tarifes, si un usuari habitual de la T-10 es passa a la T-Usual, amb què es podrà fer un nombre il·limitat de viatges durant 30 dies, veurà amortitzada la seva inversió a partir del divuitè dia d'ús si fa dos viatges al dia en transport públic.

Els títols de transport adquirits el 2019 es podran utilitzar fins al 29 de febrer de 2020 i les T-10 comprades el 2019 passaran a ser unipersonals a partir de l'1 de gener.

Una «Oyster» catalana?

L'objectiu final de l'ATM serà la targeta de plàstic T-Mobilitat, que substituirà totes les actuals de cartró i permetrà avançar cap a la «digitalització total» del sistema tarifari ja que, com va apuntar Calvet, amb la T-Mobilitat es podran «reforçar» els títols presentats. Un model similiar ja fa temps que funciona al metro de Londres, on la popular targeta Oyster permet els usuaris recarregar-la des de diferents plataformes.