La Fiscalia manté l'acusació de rebel·lió contra el major Trapero

La Fiscalia de l'Audiència Nacional no té previst «en aquest moment processal» modificar la seva acusació per un delicte de rebel·lió contra el major dels Mossos Josep Lluís Trapero, que havia demanat que se'l jutgés a l'Audiència de Barcelona per un delicte de sedició. Segons va informar ahir el tinent fiscal i portaveu d'aquesta Fiscalia, Miguel Ángel Carballo, de moment no hi ha intenció de modificar la qualificació, «sense perjudici del que resulti després de començar el judici oral», que està previst que comenci a partir del pròxim 20 de gener i es prolongui fins al 19 de març.

La defensa de Trapero, que exerceix l'advocada Olga Tubau, va demanar que fos jutjat per l'Audiència de Barcelona per un delicte de sedició i no de rebel·lió, en entendre que aquest és el tribunal competent, una vegada que el Suprem va descartar que els líders del procés «perseguissin» la secessió de Catalunya.

Per això, sol·licitava a la Fiscalia que abans de l'inici del judici precisés si mantenia la seva acusació per un delicte de rebel·lió o el modificava a sedició, d'acord amb la sentència del "cas procés" del Suprem, que va descartar la rebel·lió.

Fa unes setmanes, la fiscal general de l'Estat, Maria José Segarra, va assegurar que el ministeri públic tindria en compte les «reflexions» del Suprem en la seva sentència i es va obrir a canviar de rebel·lió a sedició seva acusació contra Trapero, encara que en el tràmit de conclusions definitives, al final del judici. Ara el fiscal manté aquesta opció apuntada per Segarra, amb la novetat que preveu una modificació «després de començar el judici oral».