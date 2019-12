Una dona rescatada a Núria «ressuscita» després de sis hores amb el cor aturat

Audrey Mash, una dona britànica de 34 anys que resideix a Barcelona en fa dos, va «ressuscitar» després d'estar més de sis hores en parada cardíaca després de patir una hipotèrmia severa el passat 3 de novembre, quan la va sorprendre una tempesta mentre feia una travessia pel Pirineu.

Els Bombers que la van rescatar inconscient, en aturada cardíaca i amb una temperatura de tan sols 18 graus, i els metges que la van atendre, han explicat aquest dijous el cas, que és l'únic documentat a Espanya i un dels casos de parada cardíaca més perllongada i «excepcionals» descrits al món. El metge del Servei de Medicina Intensiva de l'hospital Vall d'Hebron Eduard Argudo va explicar que, davant la gravetat de l'estat de salut en què va arribar la dona, van decidir aplicar per primera vegada en un cas d'hipotèrmia severa el dispositiu ECMO, que permet suplir la funció cardíaca a través d'un sistema que oxigena la sang fora del cos i la retorna a l'organisme després de controlar la seva temperatura amb un circuit d'aigua.

Amb aquest sistema, el cor de la pacient va tornar a bategar després de més de sis hores i no ha quedat cap seqüela ni danys neurològics en la dona, que ahir va agrair la feina dels professionals que li van salvar la vida: «M'ha semblat un miracle».

La dona i el seu marit, Roman Schoeman, van sortir d'excursió el passat 3 de novembre per la vall de Núria, a més de 2.000 metres d'altitud al Pirineu, i els va sorprendre una tempesta de neu que els va fer perdre visibilitat.

Es van refugiar darrere d'una roca «de la mida d'una cadira», va recordar Schoeman, i quan la tempesta va amainar van intentar reprendre la ruta, moment en el qual Mash va començar a perdre el coneixement.

Schoeman va decidir demanar ajuda als serveis d'emergència i va enviar unes fotos del lloc, que van permetre als bombers localitzar en quin punt de la vall eren i arribar amb un helicòpter d'emergència a les 15.30 hores per dur a terme el rescat.



«Cap signe vital»

Un dels bombers que va participar en el rescat, Pere Serral, va explicar que la situació de Mash «era greu perquè no se li va percebre cap signe vital», i l'equip de bombers va iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar bàsiques un cop van arribar a l'heliport de Campdevànol, on Mash va passar a un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Els metges del SEM van atendre la pacient a les 16.45 hores i van iniciar el trasllat cap a la Vall d'Hebron, tot i que l'helicòpter va haver d'efectuar una parada a Vic, a meitat de camí, per dur a terme un transbord a un helicòpter nocturn, «perquè el primer no podia volar de nit de forma segura», segons va recordar ahir el metge del SEM Chus Cabanyes.



Dispositiu ECMO

A les 17.45 hores l'helicòpter va arribar a Vall d'Hebron, on el doctor Eduard Argudo havia coordinat la recepció per poder iniciar el dispositiu ECMO el més ràpid possible. Argudo va explicar que «un dels pocs avantatges d'una hipotèrmia severa com la d'aquest cas és que a causa de la baixa temperatura del cos, l'organisme pot aguantar en parada cardíaca sis hores, cosa que deixa més marge per actuar tot i que el temps segueix jugant en contra» i va recordar que «si hagués arribat amb una parada cardíaca tan perllongada a una temperatura normal, hauríem certificat la seva mort».

«Audrey va arribar amb la pell blava, a una temperatura de 20,2 graus i sense pols ni respiració, de manera que vam decidir aplicar el sistema ECMO per oxigenar la sang i poder anar reescalfant el seu cos a poc a poc», va relatar Argudo. A les 21.46 hores es va aplicar una descàrrega elèctrica al cor d'Audrey, que va tornar a bategar, i després va passar un dia en hipotèrmia lleu induïda -per minimitzar els possibles danys al cervell-, sis dies a l'UCI i onze fins que li van donar l'alta. Audrey no pateix danys neurològics ni cap seqüela, més enllà d'una lleu pèrdua de sensibilitat a les mans que es curarà en breu segons els metges, i va anunciar que es reincorporarà a la seva feina de professora d'Anglès en els pròxims dies.