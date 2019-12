L'Observatori Contra l'Homofòbia alerta d'una "greu agressió homòfoba" a Ciutat Vella

L'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) ha alertat d'una "greu agressió homòfoba" que va passar aquest divendres a les set del matí quan dos homes van apallissar i insultar a un jove gai fent referència a la seva orientació sexual. El jove, que no resideix a Barcelona, sortia d'una festa amb una amiga quan fou rodejat en un carrer del barri del Born per dos agressors que el van increpar i colpejar, segons ha explicat el president d'OCH, Eugeni Rodríguez. El jove fou atès a urgències i es va activar el protocol habitual avisant l'Ajuntament de Barcelona. Aquest dissabte el jove ja ha rebut atenció psicològica per part de l'OCH i el dimarts es presentarà la denúncia als Mossos d'Esquadra.

El dijous passat l'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) va denunciar un augment del 27% de les agressions LGTBI-fòbiques a Catalunya el 2019 en relació a l'any passat. Les incidències registrades per l'Observatori han passat de 113 a 143. Les agressions físiques i verbals, segons els registres de l'entitat han passat de 35 el 2018 a 80 aquest any. El grup que més incidències registra és el d'homes gais i bisexuals", on s'ha passat de 56 a 85 incidències registrades. El segon grup més afectat és el de les dones lesbianes o bisexuals, on s'han passat de 7 a 18 incidències.

Després de l'agressió d'aquest divendres, Rodríguez ha insistit que cal una taula de treball on es pugui abordar la violència que el col·lectiu LGTBI pateix. Segons el portaveu, cal seure i valorar què està passant, quin patró segueixen les agressions i que es pot fer per "trencar amb la impunitat" i garantir la seguretat al col·lectiu.