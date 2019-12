El peatge de l'AP-7 pujarà un 0,84% a partir d'l'1 de gener

El preu mitjà del peatge de les autopistes que conformen la xarxa estatal pujarà un 0,84% a partir de l'1 de gener que de 2020, segons han informat a Europa Press en fonts de sector.

La pujada s'aplicarà a totes les autopistes dependents de l'Administració General de l'Estat, excepte en les nou que van ser 'rescatades' per l'Estat i que actualment gestiona el Ministeri de Foment.

Seittsa, la firma pública que explota aquestes vies ho fa a través d'un contracte que no és de concessió, per la qual cosa no se'ls aplica la pujada fixada per a contractes concessionals, segons han explicat a Europa Press en fonts de Foment.

Aquestes nou autopistes, que sumen uns 700 quilòmetres, són les quatre radials de Madrid, la M-12 que uneix la capital i l'aeroport, l'AP-41 Madrid-Toledo, l'AP-36 Ocaña-La Roda i els trams de l'AP-7 entre Cartagena i Vera, i la Circumval·lació d'Alacant.

La pujada per al 2020 tampoc s'aplicarà a dues autopistes, les que per tal d'any acaben el seu contracte de concessió, tornen a l'Estat i suprimeixen el cobrament de peatge.

Es tracta del tram de l'AP-7 entre Tarragona, València i Alacant, i de l'AP-4 entre Sevilla i Cadis, ambdues actualment gestionades en concessió per Abertis. Totes dues segueixen a l'AP-1 Burgos-Armiñón, que el desembre de 2018 es va convertir en la primera via de pagament a culminar el seu contracte de concessió, desmantellar les barreres de peatge i revertir a l'Estat.

La pujada mitjana dels peatges per al 2020 s'aplica no obstant això al gruix de la xarxa estatal, és a dir, en un total de 1.270 quilòmetres de vies de pagament.

Tres anys de pujades

Es tracta d'un increment inferior al de l'1,67% i l'1,91% que, respectivament, es van aplicar el 2019 i 2018. No obstant això, suposa encadenar tres exercicis de pujades després dels descensos registrats en 2016 i 2017.

L'actualització del preu mitjà del peatge de les autopistes és fruit d'una fórmula de revisió automàtica anual que el sector va pactar amb el Govern el 2002.

Aquesta fórmula té entre les seves principals variables l'IPC mitjà entre els mesos d'octubre d'un any i del següent que, posteriorment, es pondera en funció de l'evolució dels tràfics.

La nova actualització anual dels peatges tindrà lloc en ple debat sobre la necessitat de garantir el manteniment i la viabilitat de la xarxa d'autopistes i autovies de l'Estat, que comporta sospesar l'eventual articulació d'un peatge per l'ús de les autovies.

El debat està actualment en suspens davant la situació d'interinitat de Govern, puix que l'última Legislatura va concloure abans que es constituís la Comissió del Congrés dels Diputats que anava a encarregar-se d'abordar-lo.

De moment, la pujada de 2020 es registrarà en tant la xarxa d'autopistes estatals encadenarà el 2019 un sisè any consecutiu de creixement dels seus tràfics.A tancament del passat mes de setembre, les vies de pagament comptabilitzen una mitjana de 21.012 usuaris al dia, un 4,8% més que un any abans.