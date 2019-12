Allau de sol·licituds per entrar als Mossos: 9.300 aspirants per a 750 places

Gairebé 9.300 aspirants a entrar al cos de Mossos d'Esquadra i només 750 places. La policia autonòmica es va fer ressò ahir a les xarxes socials de l'allau de candidats que han presentat les seves credencials per optar a la feina de mosso. En un tuit, el compte del cos policial va instar els candidats a no «defallir» i a treballar «dur fins al final» per aconseguir la plaça. La convocatòria es va iniciar a l'octubre i encara està en una fase inicial, per la qual cosa encara poden presentar-se més sol·licituds. És l'última obertura de places des que al mes de juliol se'n convoquéssin 750 més. En el cas de les llistes del juliol, el procediment està obert però ja en fase de formació, per la qual cosa ja no es poden presentar més sol·licituds.

Per optar a les places el cos demana requisits com ara tenir la nacionaliat espanyola, ser major d'edat, tenir el títol de batxillerat, «de tècnic o algun altre d'equivalent o superior» i una «aptitud psicofísica adequada per a l'exercici de la funció policial i no estar inclòs en cap causa d'exclusió per manca d'aptitud psicofísica». També «no tenir antecedents penals» ni comptar amb cap «inhabilitació absoluta o especial» per a ocupacions o càrrecs públics.