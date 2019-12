JxCat obre la porta a intentar de nou la investidura de Puigdemont

JxCat va recuperar ahir la possibilitat que l'expresident Carles Puigdemont sigui candidat a unes eleccions catalanes si hi hagués una sentència favorable del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) que li reconegués la seva condició d'eurodiputat i la seva immunitat.

Carles Puigdemont i el president de la Generalitat, Quim Torra, van reunir a Brussel·les els consellers i els diputats electes de JxCat, pendents de les negociacions d'ERC i PSOE per a la investidura però també del que pugui decidir el TJUE sobre el cas de la immunitat i la condició d'eurodiputat del líder d'ERC, Oriol Junqueras, de la qual es podria beneficiar el mateix Puigdemont, que també va ser candidat a les eleccions europees.

En una roda de premsa, la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, i el portaveu al Parlament, Albert Batet, no van descartar que Puigdemont pugui ser candidat a unes eventuals eleccions catalanes si aconseguís aquesta immunitat.

Borràs va remarcar que Puigdemont és «el nostre candidat de manera permanent», però va afegir que, si arribés aquest escenari d'immunitat, ja es veurien quins camins prenen.



Una decisió «nuclear»

Batet, per la seva banda, va admetre que la resolució del TSJUE és «nuclear» i que tenen «esperances» dipositades en ella.

«Contemplem tots els escenaris», va afirmar el portaveu de JxCat a la Cambra catalana, que va remarcar, amb tota la «prudència» encara, que «si hi ha immunitat és total, amb tots els drets i garanties».

No obstant això, Batet va subratllar que la voluntat de la Generalitat és «esgotar al màxim la legislatura», que ara es troba a l'equador del mandat, si una inhabilitació de Torra per desobediència (arran del procés judicial per la pancarta amb el llaç groc) podria precipitar un avançament electoral.

Precisament, en la reunió entre Torra i Puigdemont es va tracatar la sentència del cap de Govern pel judici al TSJC. El seu veredicte és un dels principals temes candents de l'actualitat política catalana i el president de la Generalitat podria quedar inhabilitat pel cas dels llaços grocs i la pancarta a la façana de Palau, tot i que la seva defensa confia que no sigui així.



Conclave de la Crida

La d'ahir no serà l'única cimera de Puigdemont amb els polítics del seu partit aquesta setmana. L'executiva de la Crida Nacional per la República es reuneix avui a la ciutat belga de Waterloo amb l'expresident per abordar el seu futur, un any després de la seva creació i en ple procés d'ordenació del espai de JxCat i PDeCAT.

En una roda de premsa a Brussel·les després de la reunió, la portaveu al Congrés i també dirigent de la Crida, Laura Borràs, va explicar que la trobada d'avui servirà per «plantejar quin ha de ser el futur polític» de la Crida.

D'altra banda, a Catalunya un altre expresident de la Generalitat, en aquest cas Jordi Pujol, va assegurar que la llengua catalana és «un element central i irreversible» i va advertir del risc de modificar la immersió lingüística, ja que creu que «pot afectar perillosament les bases del viure col·lectiu».