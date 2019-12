Policies admeten que la vigília de l'1-O van escollir les escoles on intervenir

Quatre inspectors en cap de la Policia Nacional investigats per les càrregues de l'1-O van admetre davant el jutge que, la vigília, van visitar els centres de votació per determinar en quins era «més factible» actuar i que durant la intervenció van utilitzar canals de comunicació paral·lels. Ahir van declarar davant del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona, que investiga les càrregues policials de l'1-O, quatre dels vuit inspectors en cap de la Policia Nacional imputats per la seva actuació en l'operatiu, després que dijous declaressin quatre més.