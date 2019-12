PSOE i ERC es reuneixen avui al migdia a Barcelona després de la seva cita secreta d'ahir

Els equips negociadors de PSOE i ERC celebraran la seva tercera reunió a la recerca d'un acord d'investidura aquest dimarts a Barcelona a les 12.00 hores i en un lloc encara per determinar.

Aquest dilluns ja es va produir una primera reunió secreta entre els equips negociadors a Barcelona, ??com va avançar 'El Periódico'.

Fonts socialistes han confirmat aquest dilluns l'hora de la reunió després que el president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, anunciés divendres passat en una conversa informal amb els mitjans de comunicació la celebració de la mateixa.

Aquest mateix dilluns, la portaveu i secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha descartat que puguin arribar a un acord amb el PSOE per investir el socialista abans de Nadal i veu més probable que, si hi ha acord, es substanciï al gener.

"Veiem molt lluny que pugui ser abans de Nadal i abans de Cap d'Any, bàsicament pels dies que queden i perquè hi ha qüestions que han de passar i que influeixen. Nosaltres no tenim pressa", ha apuntat en roda de premsa.

Amb aquesta voluntat aniran dimarts a una nova reunió que tindrà lloc a Catalunya, tot i que encara no té emplaçament concret, ha dit Vilalta, que ha advertit que, si durant la negociació de les properes setmanes no veuen que l'aposta del diàleg allunyi el Govern en funcions de la via judicial, a ERC "no li tremolaran les cames" per mantenir-se en el 'no' a investir Sánchez.