Dos detinguts per agredir sexualment dues joves, una d'elles menor, a Manresa

Els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes acusats d'haver agredit sexualment dues joves, una d'elles menor d'edat, en un pis de Manresa, després que una de les víctimes aconseguís escapar saltant per la finestra d'un primer pis i denunciés els fets.

Fonts policials van confirmar que la primera detenció la van efectuar ahir, dilluns, al voltant de les 20.30 hores a l'immoble en el qual presumptament es van cometre les agressions sexuals, ubicat al carrer Hospital de Manresa.

Agents de la unitat de recursos operatius (ARRO) dels Mossos van detenir un dels sospitosos al mateix apartament després que una de les víctimes aconseguir escapar del primer pis de l'edifici en el qual va ser agredida saltant per la finestra i donés la veu d'alarma a la Policia Local. A causa del salt per fugir dels seus agressors, la víctima va haver de ser atesa a l'hospital de Manresa amb ferides als canells. L'altra detenció va tenir lloc ahir a la tarda, quan agents dels Mossos van aconseguir identificar el segon sospitós, que ahir es va escapar. Tot i que la investigació encara està en curs, les mateixes fonts van descartar que es tracti d'una violació en grup ja que, d'acord amb les primeres hipòtesis, van ser dues agressions comeses contra dues joves per separat. A principis del mes d'octubre Regió7, rotatiu del mateix grup editorial que Diari de Girona, ja va publicar que els veïns de la zona estaven preocupats per les molèsties que els generaven ocupes d'aquest bloc. El passat 4 d'octubre publicava que inquilins del bloc havien protagonitzat, el dia abans una baralla que havia durat més de dues hores i mitja. Tot i això, les fonts consultades no van determinar si hi ha cap relació entre les persones de la baralla i les que dilluns hi havia a l'habitatge.Un nou cas

A la mateixa ciutat aquest estiu van ser detinguts quatre joves més acusats de violar en grup una menor de 17 anys en un pis i per als qui la jutge va decretar presó provisional sense fiança a l'espera de judici.