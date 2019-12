La fiscalia demana presó per als acusats de la violació grupal

La Fiscalia va demanar ahir a l'Audiència de Barcelona que ordeni l'ingrés a presó immediata dels cinc condemnats a penes d'entre 10 i 12 anys de presó per violar per torns una menor de 14 anys a Manresa, a l'espera que es resolguin els recursos contra la sentència. La Fiscalia va demanar que se celebri una vista de presó per als cinc condemnats, per poder sol·licitar el seu empresonament immediat. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va confirmar ahir que la vista per resoldre la situació per a quatre dels condemnats es farà avui.