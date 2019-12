La sentència de Torra pels llaços, abans de festes

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) té previst dictar abans de Nadal la seva sentència pel judici per desobediència a president de la Generalitat, Quim Torra, per no retirar els llaços grocs dels edificis públics en període preelectoral. Segons fonts jurídiques, els tres magistrats que componen la sala que va jutjar Torra –el president del TSJC, Jesús María Barrientos, i els magistrats Mercedes Armas i Joaquín Elías– es van reunir ahir per deliberar sobre la sentència, en la qual Torra s'exposa a penes d'inhabilitació. Els magistrats han celebrat ja altres reunions per abordar el cas.